خطوة إماراتية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. بالصور

كشفت شرطة دبي، بالتعاون مع شركة اتصالات، رسميا عن خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونشرت شرطة دبي تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، السبت، أنها نشرت أول دورية ذكية متصلة بشبكة الجيل الخامس "5G" في المنطقة.

#أخبار | شرطة دبي و "اتصالات" يطلقان أول دورية ذكية متصلة بشبكة الجيل الخامس 5G



التفاصيل:https://t.co/1pC2u6zbvo#أمنكم_سعادتنا pic.twitter.com/qN6MaK7q8R — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) February 15, 2020

وأوضحت أن دورية الشرطة الذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات عالية التقنية المرتبطة مباشرة بغرفة التحكم والقيادة، عبر شبكة 5 g.

نعلن اطلاق أول 🚓 دوريّة ذكية متّصلة بشبكة #الجيل_الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع@DubaiPoliceHQ

وتتميّز الدوريّة بقدرات تقنيّة وأمنيّة متطورة ومتّصلة بغرفة العمليات مما سيساهم بشكل كبير في أمن وحماية المجتمع #Etisalat5G pic.twitter.com/8cIFpJLyDs — اتصالات (@etisalat) February 15, 2020

وأكدت الشرطة الإماراتية في رسالة جديدة لها على حسابها الرسمي على "الفيسبوك"، صباح اليوم، السبت، نقلت من خلاله على لسان مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، مدى حرص القيادة العامة لشـرطة دبي على تزويد الدوريات بأحدث الحلول الذكية والمرتكزة على شبكة الجيل الخامس، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للوصول إلى أعلى المعايير الأمنية في مدينة دبي، وبما يخدم التوجه الحكومي الاستراتيجي نحو التحول إلى المدينة الأسعد والأذكى في العالم.

وأشارت شرطة دبي إلى أن التقنية الجديدة تفيد في زمن الاستجابة المنخفض والسرعة القياسية لنقل البيانات، واستحداث فرص وحلول استثنائية في القطاع الأمني، لافتة إلى أن إطلاق الدورية الذكية المتصلة بشبكة 5G سيسهم بشكل كبير في تعزيز أمن المجتمع في دبي من خلال ربط كاميرات الدوريات ذات الوضوح العالي بغرفة العمليات بشكل تلقائي، عن طريق شبكة الجيل الخامس ذات السرعات الفائقة، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجوه ذات الدقة العالية.