تنويهات جديدة.. استمرار تدريبات "تمرين أمن الخليج العربي 2 "

ونشرت الوزارة الإماراتية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، السبت، نوهت إلى أن التحضيرات الجارية لأمن الخليج العربي 2، قد تكون مصحوبة بأصوات عالية بسبب حركة الطائرات المروحية والتدريبات الأمنية في أكاديمية شرطة دبي.

ونوهت الشرطة إلى أن مواعيد التدريبات الصباحية لأمن الخليج العربي 2، من الساعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والتدريبات المسائية من الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء، طوال الشهر الجاري.

وفي السياق نفسه، أقامت اللجنة العليا لتمرين "أمن الخليج العربي 2 " احتفالا ترحيبيا للوفود المشاركة بحضور قادة ومسؤولي الفرق بهذا التمرين التعبوي الخليجي المشترك، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، صباح اليوم، السبت على لسان اللواء عبدالله علي الغيثي، عضو اللجنة العليا لتمرين "أمن الخليج العربي 2"، رئيس فريق القيادة والسيطرة بقادة الفرق والوفود المشاركة، إعرابه عن سعادته في هذا الاحتفال بلقاء الجميع على أرض الإمارات.

وكان الحفل قد اشتمل على عروض وأهازيج وطنية إماراتية، حيث صدحت الأغاني والشيلات الوطنية والتراثية والقصائد في مكان الاحتفال من جميع الدول المشاركة، ما أضفى روحا وتقاربا بين القوات المشاركة في جو أخوي.

ويشار إلى أنه تستمر تدريبات تمرين "أمن الخليج العربي 2"، الذي يتضمن مشاركة قوات ميدانية متخصصة في مواجهة الأحداث الطارئة من الدول المشاركة لتعزيز إجراءات العمل الشرطي والأمني المشترك، ورفع جاهزية القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني لأعلى الدرجات والوقوف على فاعلية التواصل وتسهيل تبادل المعلومات، والتدريب على تدابير أمنية لعدد من السيناريوهات المحتملة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة مسارح العمليات في مواجهة أية مخاطر متوقعة.