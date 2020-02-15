تركيا: حفتر ينتهك وقف إطلاق النار ويجب إيقافه

اتهمت تركيا، اليوم السبت، قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بأنه ينتهك وقف إطلاق النار.

وقال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إنه يتعين إيقاف حفتر حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي، مشيرا إلى أن حفتر ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكر الوزير التركي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "حفتر المتمركز في شرق ليب ييا يريد حلا عسكريا وليس سياسيا للصراع في ليبيا".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتعاني ليبيا انقساما حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.