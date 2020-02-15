الجيش اليمني يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة مأرب إثر مواجهات مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، قوله إن "القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب".

وأضاف أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدا مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح.

وأشار الحبيشي إلى "تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال".