السجن المشدد 30 عاما لفنان مصري بتهمة تهريب الآثار

أصدرت محكمة الجنايات في مصر حكما بالسجن المشدد لمدة 30 عاما على فنان مصري بتهمة تهريب الآثار.

وحسب موقع "في الفن" أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بحبس الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي (بطرس غالي)، 30 عاما في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها.

وبحسب موقع "مصراوي" فإن المتهم بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، تم تغريمه أيضاً 6 ملايين جنيه في القضية.

كما عاقبت المحكمة المتهم أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم مدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.

وصدر الحكم ضد الفنان (شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي) حضوريا، وظهر في قفص الاتهام، جالسا بهدوء يقرأ قبل النطق بالحكم، حسب "في الفن".

وحسب النيابة العامة فإن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21660 قطعة عملات معدنية، تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.

وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصري الكبير.

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities 1 / 4 © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا

ويقدم الفنان بطرس غالي أدوارا ثانوية في المسلسلات والأفلام السينمائية، وكان أول عمل تليفزيوني له "أحمد أتجوز مني ج 2"، وأول فيلم سينمائي شارك به كان "سرقات صيفية"، كما شارك في دبلجة أفلام كرتون عديدة منها فيلم "نيمو"، وكان آخر أعماله مسلسل "ليالي أوجيني".