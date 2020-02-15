مصدر دبلوماسي: أنقرة تنقل الأفراد والمعدات العسكرية إلى منطقة إدلب بشكل نشط

أكد مصدر دبلوماسي عسكري إن أنقرة تنقل جنود وأسلحة ومعدات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية بوتيرة متسارعة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من التصريحات حول الرغبة في طرق دبلوماسية لحل الصراع في إدلب، فإن أنقرة تنقل بوتيرة متسارعة الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد".

وأضاف المصدر "إن تركيا تزود مسلحين جماعة تحرير الشام (المحظورة في الاتحاد الروسي) وغيرها من الوحدات التي تهاجم قوات الحكومة السورية تحت ستار الجيش التركي بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة، مؤكدا على أن ذلك يعتبر "مصدر قلق يومي".

يتبع..