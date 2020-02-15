تسجيل
14:46 GMT15 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    المحتجون يطوقون مقر البرلمان اللبناني في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2019

    انتخابات نيابية مبكرة.. لبنان بين تحديات المرحلة والمطالب الشعبية

    © Sputnik . Zahraa Al-Ami
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104345/46/1043454681.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002151044551479-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    قال خبراء لبنانيون إن الظروف الحالية في لبنان لا تسمح بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، فيما ذهب آخرون للقول بأنه بات من الضروري اتخاذ الخطوة.

    التباين في الآراء حول الانتخابات النيابية المبكرة استند إلى بعض المعطيات، منها الأوضاع الاقتصادية والأولويات، ومطالب الحراك في الشارع اللبناني، إلا أن كل طرف طرح من المبررات ما يبرهن على واقعية رؤيته إن كان تتمثل في إجراء الانتخابات النيابية المبكرة من عدمها.

    ما علاقة أمريكا بالانتخابات المبكرة؟

    رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري
    © REUTERS / Mohamed Azakir
    الحريري: أؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان
    العديد من المصادر اللبنانية، أكدت محاولات ضغط الإدارة الامريكية في وقت سابق، من أجل تشكيل حكومة أقرب لها من الطرف الآخر الذي تعتبره المحور المعادي المقرب من إيران.  

    وقال حسن حردان، المحلل السياسي اللبناني، إن الانتخابات النيابية المبكرة كانت ضمن المطالب الأساسية للحراك الشعبي اللبناني.

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا المطلب يتماشى مع السياسة الأمريكية التي سعت لإحداث انقلاب سياسي في لبنان، إلا أن هذا المشروع فشل مع تشكيل حكومة اختصاصيين ليست على هوية الجانب الأمريكي.

    وأشار إلى أنه من الصعب الاتفاق على قانون انتخابي جديد، خاصة أن القانون الحالي ظل لفترة طويلة حتى جرى التوافق عليه.

    وشدد على أنه لا يوجد أغلبية نيابية تؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة وهو ما يستبعد معه اللجوء لهذه الخطوة.

    لهذه العوامل يصعب الإجراء

    وفي ظل انحياز البعض للمطلب في الفترة الأخيرة، تقول رؤى أخرى إن هناك العديد من العوامل التي تعرقل إجراء مثل هذه الانتخابات.

    من ناحيته، قال الكاتب اللبناني جمال فياض إن الانتخابات النيابية المبكرة، شعار رفعه في البداية الذين ثاروا على الحكومة التي وصلت بعد فترة من توليها السلطة، إلى الانهيار.

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، "مثل هذا الشعار مقبول جماهيريا لأنه يخفف الغضب الشعبي، وهو نوع من إعلان الندم على انتخاب هذه المجموعة من الكتل النيابية".

    رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف حسان دياب، بيروت، لبنان 19 ديسمبر 2019
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    هل ينجح لبنان بإعادة هيكلة ديونه واستعادة المال المنهوب؟
    وأوضح أنه أمام هذا الطلب الغاضب، سارع السياسيون من الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية للموافقة والمطالبة بالانتخابات النيابية المبكرة، إلا أن هذا الأجراء شبه مستحيل نظرا لأن المال الانتخابي غير موجود لدى أغلب الأطراف، في ظل أزمة مالية خانقة.

    ويرى فياض أن الشعب  اللبناني الثائر لا يمكن ضبطه أمنيا في ظروف مشابهة، حيث يسيطر الغضب العام، والذي تحول في أوقات صعبة إلى عنف شديد، بالإضافة إلى أن الجميع يطالب بقانون إنتخابي جديد أكثر عدالة، وهو أمر صعب وربما مستحيل، وإن حصل سيحتاج لفترة زمنية طويلة، حسب قوله.

     ثمة تساؤل آخر بشأن إمكانية تحقيق ذات النسب للكتل السياسية الموجودة في المشهد، وهو ما أوضحه فياض بقوله، إن  كل الكتل النيابية الكبرى، تعتقد أنها قد لا تحقق نجاحا مماثلا لما حققته في الانتخابات الأخيرة.

    وبشأن إمكانية قبول القيادات السياسية بالأمر يرى فياض أن الزعامات الحالية، لن  تغامر بما لديها اليوم، وأن  كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات المبكرة، ليست في مصلحتهم، في ظل الفوران الشعبي الحاد، وقلة الإمكانيات المادية.

    ضرورة إجراء انتخابات مبكرة

    على الجانب الآخر، تقول رولا المراد، رئيسة "حزب 10452" اللبناني، إنه أصبح من الضروري وضمن الآليات الدستورية المطالبة بانتخابات مبكرة، تغير الطبقة السياسية الحاكمة من سلطة تشريعية، ومن ثم سلطة رئاسية ومن بعدها سلطة تنفيذية.

    وأضافت المراد، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن كل من في الطبقة الحاكمة المعارض للحكومة الجديدة، بدأ يعلن انضمامه للثورة ومطالبها، ويذهب إلى طلب انتخابات نيابية  مبكرة، ليظهر حسن النوايا، ويحفظ ماء الوجه للمرحلة القادمة.

    وترى أن الشعب اللبناني سيضغط نحو هذا الاتجاه، خوفا من أن تذهب الثورة نحو منحى أخر، وهو الانفلات الأمني والفوضى.

    وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة لم تذكر الانتخابات المبكرة في بيانها الوزاري، وبالتالي كل من دعم هذه الحكومة لا مصلحة له في انتخابات مبكرة.

    وعن  الانعكاسات السلبية المحتملة، التي تحدث عنها البعض، حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قالت المراد "لا سلبيات لهذه الخطوة سوى أننا نتساءل.. هل يا ترى الأرضية الشعبية وصلت إلى حالة الوعي التي تطمح له الثورة من أجل خيارات جديدة تغير الوجه السياسي للبلد؟".

    وأشارت إلى أن القانون الانتخابي الذي سيعتمد يمثل أهمية كبيرة بشأن تطبيق ما يطمح به الشعب، وأن حزبها مع خيار الذهاب إلى قانون انتخابات على أساس "النسبية دائرة واحدة" لإلغاء الطائفية السياسية.

    ما الأولويات

    © REUTERS / Mohamed Azakir
    لبنان: اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا للبحث بالأوضاع المالية والاقتصادية
    يذهب الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي، إلى نقطة أخرى في الحديث حول الأولويات، بقوله إن الانتخابات المبكرة أمر مطروح منذ بدء الحراك الشعبي، إلا أن أولويات الشعب اللبناني تتمثل في الذهاب مسارات أخرى، تتمثل في لقمة العيش وتأمين حاجاته الأساسية، إضافة لمعالجة الوضع المصرفي غير الطبيعي بعد حجز الودائع، والتقنين الكبير في سحوبات المودعين.

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحديث عن انتخابات نيابية مبكرة اليوم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يستهدف تعطيل عمل الحكومة وإفشالها، خاصة إنها تقوم باجتماعات مكثفة مالية وإقتصادية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي الطارئ ، وطرح الأنتخابات النيابية المبكرة قبل معالجة هذه الأولوية، يستهدف تعطيلها.

    فيما تقول غولاي الأسعد، مرشحة نيابية سابقة، إنه على الأرجح ستجرى انتخابات نيابية مبكرة.

    وتتوافق الأسعد في حديثها لـ"سبوتنيك"، حول فرضية أن إمكانية إجراء انتخابات ستكون نتيجة الضغط وعدم قدرة الحكومة على التماشي وإرضاء الشعب وإقامة الإصلاحات.

    وتابعت أن قراراتها قد تؤدي إلى إعاده النزول إلى الشوارع، وبالتالي سيكون الحل المنطقي هو اللجوء إلى انتخابات مبكرة. 

    وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أعرب عن تأييده إجراء انتخابات نيابية جديدة في البلاد.

    وقال الحريري، في كلمة ألقاها خلال مهرجان أقيم في وسط بيروت لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أمس الجمعة، إن "التسوية (الرئاسية) عاشت ثلاث سنوات واليوم أصبحت من الماضي وبذمة التاريخ".

    انظر أيضا:

    مارد أحمر يؤرق أصحاب المصارف في لبنان
    هل ينجح لبنان بإعادة هيكلة ديونه واستعادة المال المنهوب؟
    محلل سياسي: بعض الدول العربية والغربية والأوروبية ستوفر الدعم لحكومة لبنان
    بومبيو: إيران تشن هجمات إلكترونية في الشرق الأوسط وتنتهك سيادة العراق ولبنان
    الحريري: أؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    سعد الحريري, أخبار تركيا, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض جوي لفرقة الاستعراض الجوي الروسية ستريجي، في إطار حملة الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية - اختيارك! في كراسنودار الروسية، 8 فبراير 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    مجلس الشيوخ يحد من حرية التصرف ترامب مع إيران
    مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران
    إنفوجراف.. 5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك