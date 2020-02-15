بلد عربي يعتمد "البطاقة الصحية للمسافر" لمحاصرة فيروس كورونا

ويتوجب على المسافرين ملء الاستمارة بمعلومات عدة، منها تاريخ الوصول ورقم المقعد داخل الطائرة ورقم الرحلة، ناهيك عن الاسم العائلي والشخصي ورقم جواز السفر والجنسية، بالإضافة إلى بلد القدوم ومدينة العبور ومعلومات أخرى.

وقال مصدر من وزارة الصحة لموقع "هيسبريس "المغربي، إن هذا الإجراء يأتي في إطار المراقبة الصحية في جميع النقط الحدودية في المملكة لمحاصرة فيروس "كورونا" عبر الكشف المبكر عن أي حالة واردة، والحد من انتشاره.

وأشار المصدر، إلى أن الوباء ما يزال ينتشر في الصين وفي عدد من دول العالم، مورداً أن الوضع الحالي يفرض مواصلة اليقظة في مراقبته، خصوصاً في ظل ضعف حالات التعافي منه.

وتمتد حالياً أحكام الحجر الصحي لأولئك المشتبه في حملهم للعدوى لمدة 14 يوماً، وهناك دول عدة تعتمد مددا أطول، خصوصاً أن حضانة الفيروس قد تصل إلى 24 يوماً. وفي المغرب، اعتمدت السلطات عشرين يوماً للحجر الصحي للطلبة العائدين من مدينة ووهان، بؤرة ظهور الفيروس.

ووفقا لآخر تقرير رسمي، فقد تم تسجيل أكثر من 66000 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1523 حالة وفاة في الصين ، منها 2420 حالة جديدة و 139 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي.