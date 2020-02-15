مصدر: مقاتلو "تحرير الشام" يهاجمون القوات السورية بالزي العسكري التركي

صرح مصدر دبلوماسي-عسكري، في بيان، اليوم السبت، بأن تركيا تزود المسلحين من جماعة هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) وغيرها من التشكيلات التي تهاجم قوات الحكومة السورية، بزيها العسكري.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في البيان: "من الأمور التي تثير القلق بشكل خاص، حالات تزويد أنقرة للمسلحين في منطقة التصعيد بإدلب بالزي العسكري للقوات المسلحة التركية. وبعد ذلك، تحت غطاء جنود أتراك، يشارك متشددو هيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات الإرهابية في العمليات العسكرية ".

وقال المصدر العسكري والدبلوماسي إن هيئة "تحرير الشام" وغيرها من المنظمات الإرهابية وغيرهم من المتسللين، يقاتلون ضد الجيش السوري تحت رعاية القوات التركية.

وأضاف المصدر أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الأمريكية التي تستخدمها السفن التركية قد سقطت في أيدي الإرهابيين.

وأوضحت أن منظومة الدفاع الجوي المحمولة الأميركية الموجدة في الخدمة مع القوات التركية وقعت في أيدي الإرهابيين بسبب عمليات الإمدادات التركية.

ولفت المصدر إلى أن "المسلحين بمنطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، يستخدمون أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة وهذا هو مصدر القلق الرئيسي اليوم".

وقال المصدر إن أنقرة تنشط بقوة في نقل الأسلحة إلى إدلب في سوريا.