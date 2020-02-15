هل يهاجم منصات الغاز...الجيش الإسرائيلي يحاكي حربا مع حزب الله

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الجمعة، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي يقوم بإجراء مناورات بحرية تهدف إلى محاكاة حرب محتملة مع حزب الله، وللاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات متوقعة من الحزب اللبناني.

وأوردت الصحيفة أن البحرية الإسرائيلية قامت بإجراء مناورات عسكرية، الأسبوع الماضي، بمشاركة واسعة من السفن الصاروخية في البحرية الإسرائيلية، استعدادا لمواجهة هجمات افتراضية على سفن ومنشآت بحرية إسرائيلية باستخدام صواريخ وقوارب وطائرات مسيرة متفجرة.

وذكرت الصحيفة أن منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلي يعتبرها حزب الله هدفا مشروعا ومرجحا حال وقوع أي حرب مع الجيش الإسرائيلي، وبان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد صرح بذلك، غير مرة.

ونقلت عن قائد السرب الـ34 المضاد للغواصات في البحرية الإسرائيلية، الجنرال غاي باراك، أن "حزب الله" يرى أن منصات الغاز في المتوسط هدف محتمل ومرجح، سواء في الساعة الأولى للحرب أو في اليوم العاشر، على سبيل المثال.

وشددت الصحيفة الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، أن إجراء مناورات بحرية، يأتي على خلفية إدراك الجيش الإسرائيلي أن إحدى أولوياته في أي نزاع مستقبلي محتمل مع حزب الله تكمن في حماية البنى التحتية البحرية في مجال الغاز وحركة الملاحة قبالة سواحلها البحرية.

وأشارت إلى أن الحزب يمتلك مقومات صاروخية بحرية تمكنه من التسبب في خسائر فادحة بالبحرية الإسرائيلية، خاصة وأنه سبق لحزب الله أن قام بإصابة سفينة حربية في العام 2006، إبان الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف العام نفسه.