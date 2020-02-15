تحذير "شديد اللهجة" من الرئاسة الجزائرية لوسائل الإعلام

حذرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان شديد اللهجة وسائل الإعلام من تداول أخبار عن الرئاسة غير صادرة ضمن بيانات رسمية منها.

وبحسب موقع "الخبر" الجزائرية شددت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، على أن "عدم تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعد (إمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة)".

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى، وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال، التي لم تلتزم ببيانها المؤرخ في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي، أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط رئيس الجمهورية، تستسقى حصرا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية".

وأكدت رئاسة الجمهورية على أن "عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".