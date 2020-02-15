"النهضة" التونسية تعلن انسحابها من تشكيل حكومة الفخفاخ

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، اليوم السبت، انسحابها من التشكيلة المقترحة لحكومة إلياس الفخفاخ.

وقال رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي في اختتام مجلس شورى الحركة، إن "حركة النهضة قررت الانسحاب من التشكيلة المقترحة لإلياس لفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان".

وذكر الهاروني أن قرار الحركة جاء أمام تمسك رئيس الحكومة المكلف بعدم الاستجابة لمطالبها.

يأتي هذا بعد أن أعلن حزب "قلب تونس"، اليوم السبت، أنه لن يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، ويفضل البقاء في صفوف المعارضة.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه "يهم حزب قلب تونس إعلام الرأي العام وقواعده ومناضليه وكل المهتمين بالشأن السياسي بأن الحزب قرر أن يكون في المعارضة و لن تمنح كتلته النيابية الثقة لحكومة السيد إلياس الفخفاخ".

وأضاف البيان أن الحزب يؤكد بذلك عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره المكلف بتشكيل الحكومة.

وتابع "هذا وسيجتمع المجلس الوطني لحزب قلب تونس قبل موعد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لتأكيد الموقف القاضي بعدم منح الثقة لحكومة السيد إلياس الفخفاخ".