السراج: استمرار إغلاق المواقع والمنشآت النفطية في ليبيا سيؤدي لكارثة

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مساء اليوم السبت، من أن مواصلة غلق المواقع والمنشآت النفطية في البلاد سوف يؤدي إلى كارثة مالية، محملا من يعلنون عن تلك الإغلاقات المسؤولية.

طرابلس - سبوتنيك. وقال السراج في مؤتمر صحفي من طرابلس، "في ظل استمرار إغلاق الحقول سوف توجه ميزانية 2020 عجزا وتنخفض لمستوياتها الدنيا".

وأضاف "الإغلاقات ستؤد إلى أزمة مالية وكارثية تضاف لتداعيات العدوان، في إشارة لعمليات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس".

وتابع "الأشخاص الذين أصدروا بيانات حول الإغلاق"، قائلا "سوف تتحملون نتيجة ذلك لأن من أعطوكم التعليمات تنصلوا من ذلك أمام المجتمع الدولي".

وأوضح "وجهنا رسالة لكل الأطراف المسؤولة عن القفل لكي تدرك خطورة ذلك، لأن الأمر يتعلق بكل الليبيين".

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى إنهاء "الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا".

وكان المشاركون في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا قد دعو أطراف النزاع بعدم التعرض لمنشآت النفط وحماية البنية التحتية لها.