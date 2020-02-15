انتحار مشتبه بإصابته بـ"كورونا" في السعودية

لقي شخص مصرعه بعدما رمى نفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد في مدينة جدة السعودية.

وأفادت صحيفة" المدينة" المحلية، أن مديرية الصحة لمدينة جدة أكدت أن المقيم وصل إلى مستشفى الملك فهد وقرر الطاقم الطبي بوضعه في الغرفة الخاصة بالعزل بعد ملاحظة أعراض تثير الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا لحين ظهور نتائج التحاليل.

ورغم أن الإدراة أكدت أن التحاليل جاءت سلبية وتوكد عدم إصابة الشخص بالفيروس، إلا أنها قررت مواصلة وضع المقيم في غرفة العزل المغلقة بشكل تام وفق التدابير الصحية.

إدارة المستشفى أكدت أن المقيم فك زر الأمان الخاص بالنافذة وألقى بنفسه، وأكدت أن المقيم متواجد بالمملكة منذ 8 أشهر وهو طالب بجامعة الملك عبد العزيز.