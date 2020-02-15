"حماس": حديث الجبير عن جوانب إيجابية في صفقة القرن مخالف للإجماع العربي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اليوم السبت، إن "حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في (صفقة القرن) مخالف للإجماع العربي الرافض للصفقة، الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير".

وغرد "قاسم" عبر حسابه على "تويتر": "حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عن وجود جوانب إيجابية في "صفقة القرن"، مخالفة للإجماع العربي الرافض للصفقة الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب".

وتابع: "مثل هذه التصريحات تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية، على الترويج "لصفقة القرن" التصفوية، واستمرار إنكار حقوق شعبنا".

حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن وجود جوانب إيجابية في "صفقة القرن"، مخالفة للإجماع العربي الرافض للصفقة الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب.



مثل هذه التصريحات تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية، على الترويج "لصفقة القرن" التصفوية، واستمرار إنكار حقوق شعبنا — حازم قاسم (@hazemaq) February 15, 2020

​وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن "هناك عناصر إيجابية في خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المزعومة للسلام "صفقة القرن"، بحيث يمكن أن تكون أساسا للتفاوض".

عادل الجبير يقول إن هناك عناصر إيجابية في صفقة القرن قد تؤسس للتفاوض! pic.twitter.com/x6vl9KO9Go — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 13, 2020

وقال "الجبير" في تصريحات له على هامش زيارته إلى رومانيا: "يجب على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم، ويجب أن ندعمهم، وأعتقد أن الأمور ستتوضح بعد الانتخابات الأمريكية، لكننا ندفع بعملية السلام إلى الأمام".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة لعاصمة فلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.