حمدوك يلتقي وزير الخارجية الفنلندي في ميونيخ

التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافستو، حيث تطرق اللقاء لتطورات الأوضاع بالسودان.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن اللقاء، جرى على هامش مشاركة حمدوك، في مؤتمر ميونخ للأمن.

ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء بحث جهود الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام ومواجهة التحديات، خاصة التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.

وأعرب حمدوك عن شكره لفنلندا لدعمها المتواصل للسودان ،مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفنلندي للبلاد مؤخرا تؤكد عزم فنلندا على دعم وتطوير العلاقات بين البلدين.

وتأسس مؤتمر ميونيخ للأمن، في عام 1963 باعتباره "لقاء لممثلي هيئات الدفاع" التابعة للدول الأعضاء في حلف "الناتو"، أما الآن فهو منتدى دولي للنقاش يشارك فيه السياسيون والدبلوماسيون والعسكريون ورجال الأعمال والشخصيات العلمية والعامة من عشرات دول العالم.

ويعقد المؤتمر تقليديا في فندق "بايريشيه هوف" الواقع في المركز التاريخي لعاصمة أرض بافاريا الفدرالية، ويتميز المؤتمر بأنه لا يتم خلاله توقيع أي بيانات ختامية أو اتفاقيات.

ومع ذلك يعتبر هذا المؤتمر مكان اجتماع مهم ومحايد نسبيا للسياسيين والدبلوماسيين على المستوى العالمي.