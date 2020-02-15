"أنصار الله" تنشر فيديو لإسقاط الطائرة الحربية السعودية "تورنيدو"

أظهر مقطع فيديو، نشرته قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، لحظات إسقاط الطائرة الحربية السعودية، التي تم الإعلان عن إسقاطها، أمس الجمعة.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته القناة، اليوم السبت، لحظة تدمير الطائرة، وسقوطها باتجاه الأرض، باستخدام التصوير الحراري (الأشعة تحت الحمراء).

وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الجمعة، إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف في محافظة الجوف، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لـ"أنصار الله" (الحوثيين) في بيان نقلته قناة "المسيرة" إن القوات تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو".

حطام طائرة تورنيدو التابعة لقوى العدوان في محافظة الجوف#أجواؤنا_ليست_للنزهة pic.twitter.com/lUjwaN4TLz — قناة المسيرة (@almasirah) February 15, 2020

وأشار إلى أن "تلك الطائرة التابعة للتحالف تم إسقاطها، خلال تنفيذها مهام عدوانية، بصاروخ (أرض جو) متطور مدعوم بتقنية حديثة"، مضيفا: "سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم السبت، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات في محافظة الجوف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى قول المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه: "الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير/شباط 2020 سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.