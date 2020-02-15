التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية بموقع تحطم الطائرة التي أسقطها الحوثيون

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة التابعة له طراز "تورنيدو"، بعد استهدافها من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، لافتا إلى احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت "أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة".

قيادة القوات المشتركة للتحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين.https://t.co/LSnz4DpqQI#واس_عام pic.twitter.com/eGHEFXjZXD — واس العام (@SPAregions) February 15, 2020

وأضاف البيان "تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث".

وعرضت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مشاهد قالت إنها لعملية إسقاط المقاتلة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وتظهر المشاهد التي بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إطلاق صاروخ أرض جو وتصويراً حرارياً للحظة إصابته طائرة حربية خلال تحليقها قبل أن يقفز منها طاقمها المكون من طيارين اثنين منها، لتسقط وتتحطم.

وتضمنت المشاهد، حطاماً للطائرة في مكان سقوطها وقطعة تحمل شعار القوات الجوية الملكية السعودية، اضافة إلى قطعاً الكترونية أخرى وخزان وقود يعتقد أنها تابعة لها.

وحسب "المسيرة"، فإن "إسقاط الطائرة تم بصاروخ جديد ضمن منظومة متطورة تستخدم لأول مرة".

وكانت "أنصار الله" أعلنت منتصف ليلة السبت، تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مقاتلة تورنيدو للتحالف العربي، بصاروخ أرض - جو بتقنية حديثة، أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في سماء محافظة الجوف.

ولم توضح الجماعة مصير طاقم المقاتلة الجوية.