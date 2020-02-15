السعودية تستعد لمواجهة أسراب من الجراد

تستعد المملكة العربية السعودية لمكافحة أسراب الجراد، التي قد تضرب العديد من المناطق، أبرزها الرياض، والقصيم.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، إن الفرق التابعة لها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليا وإقليميا وتستعد لمكافحة أسرابه.

وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر": "فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليا وإقليميا وتستعد للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية".

فرق #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محلياً وإقليميا وتستعد للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية pic.twitter.com/a5KvtM6IOb — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 15, 2020

وأوضحت الوزارة أن الوضع الحالي، يشير إلى أنه نتيجية تأثير الرياح الجنوبية، فإن تحرك أسراب الجراد تخضع لتأثير الرياح الجنوبية، مشيرة إلى أنه نظرا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، فإنه هناك حالة من عدم الاستقرار في حركة واتجاه أسراب الجراد.

وتتأثر حركة أسراب الجراد القادم إلى السعودية، بظروف البيئات المحيطة، والجفاف، الذي يكون له تأثير كبير على حركة أسراب الجراد، من منطقة إلى أخرى.