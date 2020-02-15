"سيخرج الجميع".. مصر: غدا آخر يوم فى الحجر الصحى للعائدين من الصين

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، أن غدا هو آخر يوم للعائدين من مدينة ووهان الصينية في الحجر الصحي.

وأضافت زايد في مداخلة تلفزيونية، أن كل العائدين من ووهان وطاقم الطائرة والمضيفين والطاقم الطبى وهم حوالى 670 شخصا، لهم ملف طبى كامل".

وأوضحت أنه "يتم عمل فحص كل 8 ساعات، وجميعهم بخير وفحوصاتهم سليمة".

وتابعت "غدا هو آخر يوم لهم وسيخرج الجميع".

وأكدت زايد أن ذلك يعد نجاحا للدولة المصرية.

وعن الحالة المصابة التي اكتشفت في مصر مؤخرا، قالت زايد إنه تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية وتم عمل الفحص والتحاليل 3 مرات للأجنبى حامل الفيروس، وتم التعامل معه بنقله لمدينة مطروح وتطهير كل المبنى، وعزل جميع من تم التعامل معه سواء من كانوا فى نفس المبنى أو المختلطين معه لمدة 14 يوما".

وأشارت إلى أنه "تم عقد اجتماع مع رؤساء مديريات الصحة لتأكيد الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

كما طمأنت المواطنين، قائلة إن "مصر مستعدة وبها أماكن تستقبل 600 شخص فى الحجر الصحى، ولدينا موانئ بحرية وبرية ومطارات بها رصد كبير، بشهادة منظمات دولية".