التحالف العربي يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة طاقم الطائرة "التورنيدو"

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، بأن "التحالف يحمل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها".

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " : نُحمل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.https://t.co/8ZOImVtcbU#واس_عام pic.twitter.com/IyPtRZBDNP — واس العام (@SPAregions) February 15, 2020

وأضاف "قامت عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتابع قائلا "بناء عليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية".

وكانت "أنصار الله" أعلنت منتصف ليلة السبت، تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مقاتلة تورنيدو للتحالف العربي، بصاروخ أرض - جو بتقنية حديثة، أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في سماء محافظة الجوف.

وعرضت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مشاهد قالت إنها لعملية إسقاط المقاتلة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ولم توضح الجماعة مصير طاقم المقاتلة الجوية.