الصدر يوجه بدعم ساحات الاعتصام السلمي ويؤكد: لا أرتضي التحريض باسمي

وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، دعوة إلى تقديم الدعم للمواكب الخدمية في سبيل "استمرار الثورة بمسارها السلمي".

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وصل إلى مسامعي أن المواكب الخدمية باتت قليلة في ساحات الاحتجاجات السلمية المخصصة لذلك دون غيرها"، مشددا على ضرورة "أن تقاطع تلك المواكب كل من يدعو للفتنة والتخريب".

وأضاف: "هناك جرحى من الثوار السلميين فأدعو إلى المشاركة بعلاجهم إما بالمال أو من خلال مفارز طبية وحملات تبرع وغيرها".

وجدد زعيم التيار الصدري، التأكيد على أن "هناك من يدعي الانتماء لي لكنه يقوم بإثارة الفتن من خلال الهتافات المحرضة وهذا لا أرضى به، كما لا أرضى بالتعدي على رموزنا الدينية وعلمائنا وحوزتنا".

وختم الصدر تغريدته بتوقيع "محب الاعتدال".

​وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.