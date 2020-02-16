أول تعليق سعودي على فقرة اعتبرت "خادشة للحياء العام" في "بسطة الرياض"

أكدت أمانة الرياض، أمس السبت أن "فيديو الفقرة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن ضمن الفقرات المتفق على عرضها مسبقا مع الجهة المشغلة".

وقالت "أمانة الرياض"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "بالإشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقا مع الجهة المشغلة".

وأوضحت أمانة الرياض، أن "ما جرى يعد اجتهادا فرديا من أحد المشاركين"، مؤكدة "إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة".

— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 15, 2020

​وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لفقرة اعتبروها خادشة للحياء خلال إحدى فعاليات بسطة الرياض.