قصف يستهدف مقر الحكومة العراقية ومبنى للحشد الشعبي في بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، صباح اليوم الأحد، 16 شباط/فبراير، بسقوط أربعة صواريخ في العاصمة بغداد، ثلاثة منها استهدفت المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقر لها.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن 4 صواريخ نوع "كاتيوشا" سقطت في بغداد ليل أمس، حيث سقطت ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، شرقي العاصمة.

وأضافت الخلية، أن الصاروخ الرابع الذي سقطت في المقر التابع للحشد، أدى إلى أضرار بعجلة، وخيم ومواد احتياطية، دون خسائر بشرية.

وشهدت المنطقة الخضراء هجمات صاروخية عدة، ومنها يوم 26 يناير/كانون الثاني، إذ أطلق مجهولون صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية في داخل الخضراء، وسط بغداد، سقطت داخل حرمها ما أدى إلى حرق مطعم فيها.