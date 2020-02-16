القوات العراقية تعلن العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

عثرت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على "منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد".

وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، "عثرت القوات الأمنية، على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء فجر اليوم"، مؤكدا أن الصور تظهر أن الصواريخ أطلقت من المنصة التي كانت مثبتة على دراجة نارية ستوتة في إحدى مناطق بغداد".

◾عثرت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد، الليلة الماضية.

◾طبعا النتيجة جاهزة وهي ان طرفا ثالثا قام بهذه العملية لخلط الاوراق .. رغم معرفتهم بالجهة التي نفذتها لانها معلومة ‼️ pic.twitter.com/cjYBaGALFS — Sanaa (@Sanaa58792438) February 16, 2020

وهز العاصمة العراقية، فجر الأحد، دوي انفجارات، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد، وسمعت أصوات سيارات إسعاف في منطقتي زيونة والبلديات شرقي بغداد. وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري أمريكي، أن عددا من الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق، مضيفا أن الهجوم أدى إلى إطلاق صافرات تحذير في المجمع الدبلوماسي شديد الحراسة، لكن لم يتضح على وجه التحديد ما الذي أصابته وعدد الصواريخ التي أطلقت.

من جهته، أعلن متحدث باسم التحالف الدولي على حسابه على "تويتر"، أن صواريخ صغيرة استهدفت قاعدة عراقية تستضيف فرقاً تابعة للتحالف في المنطقة الخضراء، في تمام الساعة 3 و24 دقيقة فجر الأحد، دون وقوع إصابات"، مضيفاً أن "التحقيقات جارية لمعرفة المزيد".