وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره القبرصي

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، مع نيكوس خريستودوليدس، وزير الخارجية القبرصي آفاق الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، صباح اليوم، الأحد، أن اللقاء بحث ارتقاء العلاقات الثنائية عبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وتفعيل مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية بين العراق وقبرص.

وأوضحت الوزارة أن الطرفين بحثا الإسراع في عقد المؤتمر العالمي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق.

وأعرب وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، عن تطلع بغداد لتحقيق تعاون اقتصادي مع قبرص، داعيا شركات الاستثمار القبرصية للعمل في العراق، وخاصة في مجالات البناء، والإسكان، والبنى التحتية.

ووجه الحيكم الدعوة لنظيره القبرصي لزيارة العراق في إطار تعميق العلاقات بين بغداد ونيقوسيا.