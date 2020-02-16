تعليقا على نشر صورة لحسناء... الجيش الإسرائيلي: حماس حاولت اختراق هواتف جنودنا وقمنا بالرد

فاجأ الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على تويتر، متابعيه بنشر صورة لفتاة حسناء تلتقط "سيلفي"، دون أي تعليق.

وعقب مرور 30 دقيقة، غرد الحساب بتعليق على الصورة، جاء فيه: "حماس أنشأت حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي مستعينة بصور مثل هذه بهدف اختراق هواتف جنودنا".

وأضاف الحساب "ما لا تعلمه حماس هو أن الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في تعقب المخترقين وأسقطت نظام حماس للاختراق".

Hamas created fake social media profiles, using photos including this one, in an attempt to hack the phones of IDF soldiers.



What Hamas didn’t know was that Israeli intelligence caught onto their plot, tracked the malware & downed Hamas’ hacking system.#CatfishCaught — Israel Defense Forces (@IDF) February 16, 2020

واستهدف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواقع بالقرب من خان يونس في قطاع غزة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.

وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية استهدف الطيران الإسرائيلي موقع التل التابع لكتائب القسام غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، بعدة صواريخ.

استخدمت #حماس اسماء شخصيات وهميّة محاولة خداع الجنود، وقد حاولت استخدام طرق ذكية لتحقيق مبتغاها، ولكن بفضل جهود هيئة الاستخبارات تم كشف هذه المحاولات ومتابعتها وتم في الأيام الأخيرة احباط تكنولوجي لشبكات الخوادم التابعة لها لإحباطها نهائيًا#حماس_فشلت_مرّة_أخرى#لا_شيء_يخفى_علينا pic.twitter.com/imumMfCLz9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 16, 2020

وأوضح الجيش الإسرائيلي ضاف أن الغارات جاءت "ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس".