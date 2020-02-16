ابن سلمان يكشف من وراء اغتيال رفيق الحريري

أشار نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى أن "الميليشيات الإيرانية" كانت خلف اغتيال رئيس الوزراء لبنان السابق رفيق الحريري.

واتهم خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات له اليوم على "تويتر"، ما سماه "بالميليشيات الإيرانية" بأنها كانت وراء اغتيال رفيق الحريري، بهدف تدمير مشروعه النهضوي.

استشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري. كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من ابناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 16, 2020

وأشار بن سلمان إلى أن الحريري قاد مسيرة إعادة إعمار لبنان وأنه كان قائدا وطنيا مصلحا، حقق الاستقرار لوطنه.

رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 16, 2020

واعتبر بن سلمان أن رؤية الحريري ومشروعه الوطني الذي يصبو إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش، سيبقيان بالرغم من رحيله.

واغتيل رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط عام 2005، بتفجير استهدف موكبه، وأثارت قضية اغتياله جدلا دوليا واسعا، ويحمل الحريري الجنسية اللبنانية والسعودية، وعمل كرجل أعمال وامتلك عدد من الشركات العالمية.