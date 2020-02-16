قاسم سليماني على الحدود اللبنانية ويشير بإصبعه إلى إسرائيل... فيديو

وانتشر على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إزاحة الستار من قبل "حزب الله" عن نصب سليماني، الذي اغتيل بضربة جوية في الثالث من يناير/ كانون الثاني، في مطار بغداد، ليظهر الأخير منتصباً ووراءه علم فلسطين، مشيرا بإصبعه إلى الأراضي المحتلة، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

تمثال سليماني عحدود لبنان

ما رأيكم؟ وبتعتقدوا كيف بتكون ردة الفعل اذا نحط تمثال شخصية امريكانية أو سعودية ايضاً؟ pic.twitter.com/Fy5G7Lj4bs — Paula Naoufal (@paulanawfal) February 15, 2020

​وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.