إيفانكا ترامب تتحدث من الإمارات عن "القدرات المبهرة"

أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بدور الإمارات العربية المتحدة، في وضعها للمرأة في صلب السياسة الوطنية.

وأرجعت ترامب الفضل في هذا إلى قادة الإمارات، "الذين أزاحوا كل العقبات التي تواجه المرأة الإماراتية"، وهذا التطور كما قالت كبير ومبهر في الإمارات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وجاءت تصريحات إيفانكا ترامب، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، التي حضرها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

محمد بن راشد، يرافقه حمدان بن محمد، يشهد الافتتاح الرسمي لفعاليات #منتدى_المرأة_العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة وسط حضور دولي كبير. pic.twitter.com/w5AjVOkK4W — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 16, 2020

وتوجهت إيفانكا إلى الحاضرات للمؤتمر قائلة: "كل واحدة منكم ملهمة وصانعة مستقبل، نريد قصص نجاحكن أن تكون ملهمة للأجيال المقبلة".

وكشفت مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن 2.6 مليار دولار هو حجم الأموال التي تحققت، منذ إطلاق برنامج التوازن وتمكين المرأة الذي تقوده.

وأضافت: "منذ تأسيس مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ساهمت الإمارات بتمويل 2.6 مليار دولار في 100 ألف عمل خاص للسيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

.@IvankaTrump at #GWFD2020: Since we launched Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) 2 years ago, with the UAE and US as founding members, we will have mobilized $2.6 billion to invest in more than 100,000 women-owned businesses in the developing world. pic.twitter.com/xo4mhftMfH — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 16, 2020

كما لفتت إلى أن السعودية أدخلت قوانين جديدة والبحرين والأردن والمغرب وتونس في مجالات مختلفة، تتعلق بحماية المرأة في العمل.

وأشارت إلى دراسة للبيت الأبيض، تفيد بأن رفع العوائق الخمسة في وجه ريادة المرأة للأعمال، يضيف 7.7 تريليون دولار.

وأوضحت إيفانكا ترامب أن "600 مليار دولار في 2025 حجم الإسهام في الاقتصاد، وهذا يعني حياة كاملة، هذا هو المستقبل الذي نحتاج أن نصنعه سويا".

ووصلت إيفانكا ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، لحضور المؤتمر العالمي للمرأة في دبي، وزارت متحف اللوفر وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.