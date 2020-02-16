القيادة الكردية في سوريا تشن هجوما على فيصل المقداد... فيديو

شنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، التي تسيطر عليها القيادات الكردية، هجوما عنيفا على نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، متهمة إياه بالمساهمة في "تأزيم الأوضاع في سوريا أكثر فأكثر".

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها اليوم الأحد: "في الوقت الذي أكدت الإدارة الذاتية على جاهزيتها من أجل الحوار مع النظام ضمن ما يخدم مستقبل الحل الوطني السوري.. نجد أن هناك أصواتا تتعالى من داخل النظام لتتحدث بذات العقلية والنهج الذي كان سببا في تأزيم وتعقد الأمور في سوريا"، مشيرة في هذا الصدد إلى تصريحات فيصل المقداد.

واعتبر البيان، أن "هذه التصريحات لا تتناسب مطلقا مع المرحلة التي تمر فيها سوريا، وتساهم في عرقلة جهود الحوار الوطني السوري"، مشددا على أن "الخطاب الإعلامي والمواقف الرسمية من مسؤولي النظام السوري يجب أن لا تكون بهذه النبرة، مع العلم بأن الإدارة الذاتية مشروع وطني ولا يهدد مطلقا وحدة سوريا وشعبها ولا مستقبل الحل فيها، على عكس النبرة التي تنظر إلى سوريا وكأنها لم تشهد أي تغيير".

وحسب البيان، فإن السنوات التي مضت، أثبتت أنه "لا يمكن صياغة أو إنتاج حل تقليدي بموازاة التعنت والإبقاء على مسببات هذه الأزمة، ومنها بشكل رئيسي تعنت النظام ورغبته في تجاهل التغيير في سوريا".

وكان فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، أعرب، حلال لقاء على قناة "الميادين"، عن رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددا على وحدة أراضي سوريا بالكامل. واعتبر المقداد أن المكون الكردي هو "جزء لا يتجزأ من الشعب السوري ومحاولات فصله أمريكية صهيونية"، موضحا أن "الإدارة الذاتية من المحرمات".