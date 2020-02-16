تسجيل
13:39 GMT16 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    الرياض، المملكة العربية السعودية

    ابن سلمان يعد بالإعلان عن "مفاجأة كبرى" خلال شهرين

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104422/24/1044222487.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002161044562931-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86/

    وعد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بالإعلان عما أطلق عليه "مفاجأة كبرى" خلال شهرين تقريبا.

    وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمة بمؤتمر "سابك 2020"، والذي نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، مساء اليوم الأحد 16 فبراير/شباط.

    وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان
    © REUTERS / WALEED ALI
    وزير الطاقة السعودي: السعودية ومنتجو أوبك لديهم القدرة على دعم استقرار سوق النفط
    وقال الوزير السعودي إن المملكة تستعد حاليا لأن تكون مصدرة للغاز والبتروكيماويات في القريب العاجل.

    وتابع قائلا "المملكة بصدد إعلان موضوع سيكون مفخرة في قطاع الطاقة، وآمل أن يكون هذا في القريب العاجل، خاصة وأن البرنامج الذي ستُعلَن تفاصيله كبرنامج وطني سينفذ وفق خطة طريق في خلال الشهرين القادمين".

    واستمر ابن سلمان قائلا "يتعلق الأمر باقتصاد الكربون الدائري، الذي تشارك فيه أرامكو وسابك وكاوست وكابسارك وآلية التنمية النظيفة ووزارة الطاقة وسكرتارية مجموعة العشرين وبعض الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج".

    وقال وزير الطاقة السعودي: "مفهوم اقتصاد الكربون الدائري هو نوع من التمثيل لاستدامته من أجل النجاح عالميا في مواجهة تحديات تغير المناخ وإدارة النفايات والعديد من التحديات الأخرى التي تجعلنا أكثر مواءمة مع التوجهات العالمية لما يُعنى بمفهوم البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة".

    وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن

    المملكة تطمح إلى استغلال الموارد الهيدروكربونية الاستغلال الأمثل، بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية من البترول والغاز، التي ستحدث بعون الله نقلة نوعية في مجال الطاقة وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام.

    وأشار الأمير السعودي إلى أن المغزى الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر، تزود المملكة بجميع حاجاتها من الطاقة بالشكل الأمثل، الذي يدعم ويمكّن التحول الاقتصادي المستهدف في إطار رؤية 2030.

    وتابع قائلا "توسع نطاق عمل الوزارة من إدارة موارد البترول والغاز التي تحتل المملكة فيها مكانة ريادية عالمية، ليشمل إدارة جميع موارد الطاقة والاستفادة منها".

    واستمر بقوله

    "كان الهدف من توسعة نطاق أعمال الوزارة أن تصبح المملكة رائدة في جميع مصادر الطاقة، التي يحتاجها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل، وذلك بشكل تكاملي يعزز الاستفادة من جميع تلك المصادر".

    واستدرك ابن سلمان قائلا "كما أن مزيج الطاقة الأمثل في المملكة يستدعي إسهام نسبة كبيرة من الطاقة المتجددة فيها، وإذا ما قارنا ذلك بالتركيز القائم على رفع نسبة المحتوى المحلي فإن ذلك سيحفز المزيد من الابتكارات والاستخدامات للبلاستيك في مكونات الطاقة المتجددة".

    انظر أيضا:

    ابن سلمان يرعى السباق الأعرق في تاريخ السعودية... ماذا يحدث السبت المقبل
    بعد أن فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية... شقيق ابن سلمان في بروفة مع المطربة أنغام... فيديو
    الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر ابن عم الملك سلمان
    ابن سلمان يجيب عن سؤال: هل يدعم ولي العهد السعودي تغيير نظام الحكم في إيران
    ابن سلمان يكشف من وراء اغتيال رفيق الحريري
    الكلمات الدلالية:
    تصدير الغاز, الغاز, وزارة الطاقة السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض جوي لفرقة الاستعراض الجوي الروسية ستريجي، في إطار حملة الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية - اختيارك! في كراسنودار الروسية، 8 فبراير 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    مجلس الشيوخ يحد من حرية التصرف ترامب مع إيران
    مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران
    إنفوجرافيك نور محمدوف
    حبيب نورمحمدوف أحد أقوى المقاتلين في التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك