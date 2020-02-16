شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعلن قبولها الدفع بالدولار فقط

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية المملوكة للدولة أنها سوف تقبل فقط الدفع بالدولار اعتبارا من غدا الاثنين فيما تعاني البلاد من أزمة سيولة للنقد الأجنبي، كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام

وذكرت الوكالة أن الشركة ستقبل بطاقات الدفع والشيكات المصرفية "شرط أن تكون العملية بالعملة الصعبة".

وقوبل القرار الذي نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس وأكده مصدر من شركة الطيران لوكالة "رويترز" اليوم بانتقادات من زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل وزير الخارجية السابق الذي وصفه بأنه غير قانوني.

من زمان وانا بطالب بتخفيض سعر بطاقات سفر MEA من دون تجاوب،هيدا اسمو احتكار.اليوم، بعد حصر قبول الدفع بالدولار هيدا اسمو مخالفة للقوانين وبطالب التيار انو يقدّم اخبار ويتحرك.بذكر انو ما اخذنا جواب من الحاكم عن التحويلات المالية للخارج.

المصرف بخدمة الدولة ومش الدولة بخدمة المصرفGB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 16, 2020

وكتب عضو البرلمان فؤاد مخزومي في تغريدة على "تويتر" أن القرار "سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية" و"يجب أن يلغي".

قرار شركة طيران الشرق الأوسط المملوكة من مصرف لبنان بعدم التعامل بالليرة اللبنانية هو قرار غير قانوني ومجحف وعشوائي سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية. مخالفة صريحة للمادة 37 من قانون موازنة 2020 التي تلزم استيفاء الرسوم بالعملة الوطنية. هذا القرار يجب ان يلغى. pic.twitter.com/1NwlXnLVEe — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 16, 2020

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في الشركة المملوكة للمصرف المركزي للتعقيب على الاتهامات بأن القرار غير قانوني.

ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح في أواخر العام الماضي مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بسبب الفساد وسوء الحوكمة.