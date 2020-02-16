قرقاش من ميونخ: الدور العربي ضروري بجهود حل أزمة ليبيا

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الدور العربي ضروري ضمن جهود الدولة لحل الأزمة الليبية.

ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، أوضح من خلالها أنه شارك، اليوم، في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ.

شاركت الامارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ، نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول الي حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب ونؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري. pic.twitter.com/fLxmKGjWPx — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 16, 2020

وقال أنور قرقاش "نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب".

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، "نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري".

وفي سياق متصل، طالب المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، بضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.