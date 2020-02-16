جاويش أوغلو يبلغ لافروف بأن الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف فورا

أبلغ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن الهجمات في إدلب السوري يجب أن تتوقف على الفور.

أنطاكيا- سبوتنيك وأكد وزير الخارجية التركي أن الولايات المتحدة ترى في توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو فرصة لتحسين علاقة تركيا مع أمريكا، لافتا إلى أن ذلك "لا يصح".

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد، "الولايات المتحدة ترى توتر العلاقات بين روسيا وتركيا كفرصة لتحسين علاقتنا معها ولكن هذا لا يصح".

وأضاف "أبلغت وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف بأن الهجمات في إدلب بسوريا يجب أن تتوقف على الفور".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون فبراير/ شباط الجاري، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.