وزير الصحة اليمني يكشف عن وفاة 50 ألف رضيع سنويا بسبب انعدام الخدمات الصحية

كشف وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، طه المتوكل، وفاة نحو 50 ألف مولود دون 28 يوما، سنوياً بفعل انعدام الخدمات الصحية وقلة الحضانات.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتوكل، خلال كلمة ألقاها في ندوة طبية وحسبما نقلت عنه قناة المسيرة الناطقة باسم "الحوثيين" اليوم الأحد: "هناك احتياج عاجل لما لا يقل عن 1000 حضانة لإنقاذ حياة الأطفال".

وطالب وزير الصحة في صنعاء، كافة المنظمات بـ "الاهتمام بالأولويات وتوفير الخدمات الأساسية ومنها الحضانات للتخفيف من المعاناة".

وفي وقت سابق حذر برنامج الغذاء العالمي من انعكاسات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سبب موجة غلاء طالت المواد الغذائية.

وشدد البرنامج على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية بموازاة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن".