الجيش السوري يحرر كفر داعل وتل شويحنة بريف حلب الغربي... خريطة

أحرز الجيش السوري، اليوم الأحد، تقدما جديدا على الجبهة الشمالية في ريف حلب الغربي، محررا عددا من القرى والمناطق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري حررت اليوم قرية كفر داعل وتل شويحنة بريف حلب الغربي من سيطرة المجموعات الإرهابية.

وحررت وحدات الجيش السوري أمس السبت، بغطاء جوي سوري روسي منطقة "المنصورة" الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في الممنطقة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب أن الجيش خاض معارك عنيفة مع مسلحي تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورة في روسيا) وحلفائهما على البوابة الغربية لحلب، وتمكن من بسط سيطرته على بلدة "المنصورة" ومنطقة "البحوث العلمية" و"الراشدين الشمالية"، بعد القضاء على عدد كبير من المسلحين وتدمير مقرات وعربات.

وتشهد منطقة ريف حلب الغربي معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري ضد المجموعات الإرهابية، استطاع على أثرها تحرير كامل الطريق الدولي "إم 5" وإعادة فتحة، وباشرت الجهات العامة والخدمية على الفور عمليات تنظيف وإزالة الأتربة عن الطريق بهدف فتحة أمام حركة المواطنين.