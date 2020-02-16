تسجيل
15:30 GMT16 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث

    بعد نيلها الثقة البرلمانية... كيف تحقق الحكومة الجزائرية مطالب الشارع؟

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104456/41/1044564110.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002161044564136-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%9F/

    تتجه الأنظار في الشارع الجزائري إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد، بعد حصولها على الثقة البرلمانية.

    © REUTERS / Ramzi Boudina
    الرئيس الجزائري يدعو المسؤولين إلى الكف عن إعطاء الوعود الكاذبة للمواطنين... فيديو
    العديد من المطالب الشعبية تمثل تحديات أمام الحكومة الجديدة التي تعهد رئيسها بالعمل الميداني وحل الأزمات كافة.

    في ذات الإطار، دعا الرئیس الجزائري عبد المجید تبون، اليوم الأحد، المسؤولین المحلیین إلى الكف عن الوعود الكاذبة للمواطن، والالتزام بالمواعید التي أعطوھا لحل مشاكلھم.

    وطلب تبون خلال افتتاحه للقاء الحكومة والولاة بقصر المؤتمرات، في نادي الصنوبر بالعاصمة، من الولاة، "تغییر السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لاسترجاع الثقة المفقودة"، وقال "كفاكم وعودا كاذبة، والتزموا في إيجاد حلول جادة لمشاكل المواطنين".

    من ناحيته، قال النائب عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن الحكومة الجديدة "قدمت خطة عمل مقبولة كمرحلة أولى".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، 16 فبراير/شباط، أن "تساؤلات أعضاء مجلس الأمة التي طرحت تتعلق بشأن عملية التطبيق على الأرض، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء بأن جميع الوزراء سيعملون في الميدان من أجل تطبيق البرنامج".

    وفيما يتعلق بمطالب الشارع يرى ابن زعيم أن "نحو 80% منها هي مطالب اقتصادية واجتماعية وتنموية، و2% منها سياسية وستتضمن في التعديلات الدستورية".

    وتابع عبد الوهاب بن زعيم أن "العمل الميداني سيساهم في حل الكثير من القضايا والأزمات الاقتصادية".

    وأوضح أن الحكومة "عرضت برنامجها بشكل جيد في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مع الملاك، وأن الرئيس شدد على النزول للميدان وعدم الكذب على الشعب، وترشيد النفقات، وفتح كافة الأبواب أمام المواطنين والعمل على تطوير عمليات الاستثمار".

    وعلى المستوى الاقتصادي، يرى ابن زعيم، أن الأوضاع "ليست متأزمة إلى حد كبير، إلا أنها متعثرة ولكن يمكن حلها بطريقة سلسة".

    وفي الإطار الأمني، أوضح ابن زعيم أن "ميزانية وزارة الدفاع كافية لملائمة الوضع الراهن، والمساعدة على استقرار الأمن ومراقبة الحدود".

    وشدد على أن "تعديل الدستور سيساهم في بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والحقوق والتعديلات التي تحقق الكثير من مطالب الشارع".

    من ناحيتها، قالت حدة حزام، عضو لجنة الوساطة والحوار المشكلة قبل انتخابات الرئاسة، إن التحديات الأبرز أمام الحكومة هي الجوانب الاقتصادية.

    وأضافت في حديثها لــ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، 16 فبراير/شباط، أن "خطاب الرئيس اليوم حمل لغة صريحة، كما أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المطالب التي حملها الشارع".

    وفيما يتعلق بالحراك المستمر في الشارع، ترى حزام أن "التظاهرات ستتراجع خلال الفترة المقبلة مع بداية تنفيذ البرنامج الذي تعهدت به الحكومة".

    وشددت على أن "التحديات الاقتصادية تلازمها عملية الحرب على الفساد، وأن وزير العدل الجديد تحدث عن ضرورة مواجهة الأمر، وكذلك استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وأزمات السكن والمرافق العمومية، إلا أن الحكومة تحدثت عن حل هذه الأزمات بشكل عملي".

    ومنح البرلمان الجزائري، مساء الخميس الماضي، 13 فبراير/شباط، الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء حكومته.

    وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية عبر موقعها إن نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) صادقوا على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وبحضور الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد وأعضاء حكومته، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور الجزائري.

    يذكر أن عبد العزيز جراد شغل سابقا منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس، علي كافي، ثم منصب أمين عام للرئاسة في عهد الرئيس الأسبق، اليمين زروال، فمدير المدرسة الوطنية للإدارة لمدة 5 سنوات.

    انظر أيضا:

    الرئيس الجزائري يدعو المسؤولين إلى الكف عن إعطاء الوعود الكاذبة للمواطنين... فيديو
    قيادي في جبهة التحرير: روسيا والجزائر قوتان تكملان بعضهما في مواجهة التحديات الراهنة
    البرلمان الجزائري يمنح الثقة لحكومة جراد
    الجزائر تدعو لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية
    13 معلومة ترصد تاريخ التجارب النووية الفرنسية في الجزائر
    رئيس الوزراء الجزائري: تراجع أسعار النفط أدت لتفاقم عجز الميزان التجاري
    رئيس وزراء الجزائر: فلسطين والصحراء الغربية في قلوبنا
    قائد الجيش الجزائري يوجه رسالة للـ"جماعات الإرهابية"
    تحذير "شديد اللهجة" من الرئاسة الجزائرية لوسائل الإعلام
    وفد تركي يتوجه لموسكو ورئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة والجيش الجزائري يتوعد الإرهابيين
    الكلمات الدلالية:
    عبد المجيد تبون, مظاهرات الجزائر, الرئيس الجزائري, أخبار الجزائر, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض جوي لفرقة الاستعراض الجوي الروسية ستريجي، في إطار حملة الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية - اختيارك! في كراسنودار الروسية، 8 فبراير 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    مجلس الشيوخ يحد من حرية التصرف ترامب مع إيران
    مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران
    إنفوجرافيك نور محمدوف
    حبيب نورمحمدوف أحد أقوى المقاتلين في التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك