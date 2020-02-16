"أنصار الله": اتفاق تبادل الأسرى يتم بموجبه الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق مع الحكومة اليمنية للإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون، ضمن عملية تبادل.

وقال رئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون".

تنفيذاً لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 16, 2020

وأضاف أن ذلك "تنفيذا لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ، التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين".

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.

ونؤكد أننا وسعيًا لإحراز تقدم في اتفاق السويد سبق وقدمنا خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والالتزام بوقف الأعمال العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة ، وغير ذلك من الخطوات التي نص عليها اتفاق ستكهولم وبما يثبت حرصنا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 16, 2020

لكن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.