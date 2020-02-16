السعودية تعلن خلو الطلاب الـ 10 العائدين من الصين من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن سلامة الطلاب السعوديين الـ 10 القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس "كورونا" الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وأكدت الوكالة "مغادرة الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة".

وكما جددت وزارة الصحة السعودية اليوم في بيان، أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة".

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (69256) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (9645) بينما توفي(1669).

ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار pic.twitter.com/LH84iO6g7L — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 16, 2020

‏وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان الطلاب العشرة قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين واستقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن نتائج الفحوصات العينة الأولى للطلاب، بأنها سلبية.

#الصحة تعلن عن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس #كورونا الجديد والتي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية حيث ظهرت النتائج سلبية ولله الحمد، وسيتم عزلهم احترازياً لمدة (١٤)يوماً تحت الإشراف الطبي وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والإطمئنان على صحتهم. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 3, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة حول العالم قد بلغ (69256) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (9645) بينما توفي (1669)، حتى اليوم 16 فبراير/شباط.