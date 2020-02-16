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16:42 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    إيفانكا ترامب خلال حضورها مؤتمر المرأة العالمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير/ شباط 2020

    إيفانكا ترامب تلتقي محمد بن زايد وتدعو الإمارات لمواصلة دعم تمكين المرأة

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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    استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش حضورها مؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020.

    ووفقا لما جاء في حساب الخارجية الأمريكية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فإن إيفانكا ترامب قدمت المبادرة العالمية لتنمية وازدهار المرأة، ودعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بمواصلة دعم قضايا تمكين المرأة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

    ​كما استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مستشارة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، في قصر البحر بأبو ظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

    وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة مستشارة الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي، وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

    من جانبها، أعربت إيفانكا ترامب، عن سعادتها بالتواجد في الدولة والمشاركة في مؤتمر المرأة العالمي، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

    إيفانكا ترامب في مؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير/ شباط 2020
    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    إيفانكا ترامب توجه رسالة إلى محمد بن راشد
    وأشادت إيفانكا ترامب، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، اليوم الأحد، بدور الإمارات العربية المتحدة، في وضعها للمرأة في صلب السياسة الوطنية.

    وأرجعت ترامب الفضل في هذا إلى قادة الإمارات، "الذين أزاحوا كل العقبات التي تواجه المرأة الإماراتية"، وهذا التطور كما قالت كبير ومبهر في الإمارات"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

    وكشفت مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن 2.6 مليار دولار هو حجم الأموال التي تحققت، منذ إطلاق برنامج التوازن وتمكين المرأة الذي تقوده.

    وأضافت: "منذ تأسيس مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ساهمت الإمارات بتمويل 2.6 مليار دولار في 100 ألف عمل خاص للسيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

    ووصلت إيفانكا ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، لحضور المؤتمر العالمي للمرأة في دبي، وزارت متحف اللوفر وجامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, الإمارات, دبي, أبوظبي, عبد الله بن زايد آل نهيان, عبد الله بن زايد, محمد بن زايد, إيفانكا ترامب
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