الصحة الإماراتية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل حالة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "COVID19"، مشيرة إلى أن المصاب من الجنسية الصينية.

وقالت الوزارة، في بيان، نقلته صحيفة "البيان"، اليوم الأحد، أن المصاب عمره 37 سنة، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الصحيفة: "بعد رصد هذه الحالة، يصبح إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، وأعلن عنها مسبقا، في حين لايزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية و المتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة".

ووجهت وزارة الصحة الإماراتية، رسالة طمأنة إلى المجتمع الإماراتي، قالت فيها إنها تتخذ الإجراءات اللازمة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.

وقالت إنه يجري تعزيز آلية رصد الأمراض بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، من أجل تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، المقيمين فيها باتباع الإجراءات و التدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وشددت على أهمية القيام بما يلزم لحماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

وقالت إنها، بالتعاون مع الشركاء، تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.