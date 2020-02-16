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16:42 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن

    وزير الخارجية اليمني: يجب تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى "دون مماطلة"

    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأحد، إنه "يجب تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى دون مماطلة".

    وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، وصف الحضرمي الاتفاق المرحلي لإطلاق سراح الأسرى بـ"الخطوة الإنسانية".

    وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، على تنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين.

    معتقلون يحضنون أقاربهم بعد إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين خارج سجن صنعاء المركزي، اليمن 30 سبتمبر 2019
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    "أنصار الله": اتفاق تبادل الأسرى يتم بموجبه الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون
    وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ختام الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، الذي استمر 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان: "وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع".

    وأضاف أنها "خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم. قرر الأطراف اليوم، الأحد، البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة".

    وبحسب البيان "جدد الأطراف التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر آذار/مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل".

    وذكر البيان أن "اللجنة تضم وفودًا من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

    وحث غريفيث أطراف الصراع على "الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. وقال "كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم".

    انظر أيضا:

    مراقبون: الحل السياسي في اليمن مستبعد
    "أنصار الله": اتفاق تبادل الأسرى يتم بموجبه الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون
    الأمم المتحدة: أطراف النزاع باليمن يوافقون على تبادل الأسرى وفقا لاتفاقية ستوكهولم
    الأولى منذ اندلاع الحرب... عملية واسعة لتبادل الأسرى بين طرفي النزاع في اليمن
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    أخبار العالم العربي, إطلاق سراح الأسرى, اتفاق, الحوثيين, أنصار الله, الحكومة اليمنية, اليمن
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