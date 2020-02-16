الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على "الحوثيين" لوقف زراعة الألغام

قال وفد الحكومة اليمنية، المشارك في أعمال المؤتمر الـ 23 لمدراء برامج نزع الألغام والخبراء التقنيين، إنه "يجب على المنظمات والدول الشقيقة والصديقة أن تضغط على الميليشيات الانقلابية الحوثية للكف عن زراعة الألغام وتسليم الخرائط الخاصة بالألغام والعبوات، التي زرعتها في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة الوفد، في برامج نزع الألغام، الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، والذي اختتم أعماله اليوم الأحد،

وجدد وفد الحكومة اليمنية، ممثلا بمدير البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي ومدير مركز عدن العميد قائد حلبوب، "التحذير من كارثة الألغام والعبوات، التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في جميع المناطق، التي وصلوا إليها، وكذا استمرار الحوثيين في زراعتها بطرق عشوائية وأخرى نظامية وبكميات كبيرة".

وقال وفد الحكومة اليمنية، إن "الألغام الحوثية بسقوط ضحايا بالآلاف من المدنيين خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس، كما قدم شرحا موجزا عن إنجازات البرنامج خلال الفترة الماضية وما تم نزعه وتدميره من الألغام والعبوات ومخلفات الحرب والمساحات المطهرة من المتفجرات، والمساعدة في عودة النازحين ووصول المواد الإغاثية إلى المستحقين".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن وفد اليمن أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها مع مدير المشروع السعودي لنزع الالغام "مسام" أسامة القصيبي وممثلي المشروع الإنمائي للأمم المتحدة "undp".

وجرى خلال اللقاءات، مناقشة احتياجات فرق عمل نزع الألغام من أجهزة ومعدات وغيرها، وكذا الجهود المبذولة من أجل مواصلة عملية نزع الألغام في اليمن، كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم لمواجهة كارثة الألغام.