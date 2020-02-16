فرحة في حلب بعد تحرير الجيش السوري القرى والبلدات غرب المدينة... فيديو

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأحد، أن الجيش السوري استطاع تحرير العديد من القرى والبلدات غرب مدينة حلب وتأمينها من الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن وحدات من الجيش السوري تحرر على دفعات المناطق التالية: القصر العدلي ـ أبنية وعد ـ بناء النعناعي ــ شويحنة ـ معارة الأرتيق ـ حريتان ـ عندان ـ حيان ـ بيانون ـ بابيص ـ كفر داعل ـ الهوتة الجوانية ـ الهوتة البرانية ـ بشنطرة ـ جمعية الكهرباء الثانية ـ جمعية المخابز ـ جمعية الاتحاد العربي ـ جمعية السماح ـ جمعية آذار ـ مجينة ـ بشقاتين ـ قيلون ـ جمعية الفنار، في غرب وشمال غرب حلب.

وأضافت الوكالة أن هناك "فرحة عارمة تعم أحياء مدينة حلب بعد تحرير وحدات الجيش العربي السوري القرى والبلدات غرب المدينة وتأمينها من الإرهاب".

وأشارت الوكالة إلى أن جنود الجيش السوري يحررون أيضا، جمعية الهادي ـ جمعية كيليكيا ـ كفر حمرا ـ الليرمون ـ ضهرة عبد ربه.

وفي السياق، ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن "وحدات من الجيش السوري وصلت إلى محيط عنجارة بريف حلب وتسقط المجموعات الإرهابية في مناطق واسعة".

وأضافت القناة أن "وحدات من الجيش تحكم جيبا ناريا على ما تبقى من فلول للتنظيمات الإرهابية في مساحات قليلة بريف حلب".

وحررت وحدات الجيش السوري أمس السبت، بغطاء جوي سوري روسي منطقة "المنصورة" الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في الممنطقة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب أن الجيش خاض معارك عنيفة مع مسلحي تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورة في روسيا) وحلفائهما على البوابة الغربية لحلب، وتمكن من بسط سيطرته على بلدة "المنصورة" ومنطقة "البحوث العلمية" و"الراشدين الشمالية"، بعد القضاء على عدد كبير من المسلحين وتدمير مقرات وعربات.

وتشهد منطقة ريف حلب الغربي معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري ضد المجموعات الإرهابية، استطاع على أثرها تحرير كامل الطريق الدولي "إم 5" وإعادة فتحة، وباشرت الجهات العامة والخدمية على الفور عمليات تنظيف وإزالة الأتربة عن الطريق بهدف فتحة أمام حركة المواطنين.