مرسوم أميري في الكويت بتعديل 4 حقائب وزارية على رأسها "النفط"

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير الكويت، مساء الأحد، مرسومًا بإجراء تعديل وزاري يشمل 4 حقائب.

وبحسب المرسوم يعين الدكتور خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط، فيما يعين براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية.

وأعلن المرسوم الأميري الذي صدر مساء اليوم الأحد بالكويت تعيين محمد حجي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء في "تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي".

وكان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي السابق، خالد الفاضل، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء عمليات الضخ التجريبية لإمدادات النفط في حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة مع السعودية.

وأشار في تصريحات أعقبت حفل للوزارة اليوم، ونقلتها صحيفة "الوسط" الكويتية، إلى أنه من المتوقع عودة إنتاج حقل الوفرة إلى المستوى السابق البالغ 140 ألف برميل يوميًا قبل نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 250 ألف برميل في حقل الخفجي.