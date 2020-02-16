مقتل 4 مدنيين يمنيين بينهم رضيعة بانفجار عبوة ناسفة جنوب محافظة الحديدة

القاهرة– سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي "لألوية العمالقة" العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، مساء اليوم الأحد، أن "عبوة ناسفة زرعها الحوثيون انفجرت بسيارة تقل أسرة في منطقة موشج جنوب الخوخة (جنوب الحديدة)"، موضحًا أن العبوة تسببت في مقتل رب الأسرة أسامة محمود باقاضي، وزوجته نفيسة عبده، وابنتهما تسنيم التي لم يتجاوز عمرها أسبوعا واحدا ومعاذ أحمد شعيبن، في حين أصيبت مريم أحمد ابراهيم".



واتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"مواصلة زرع العبوات الناسفة التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في الطرقات الفرعية والعامة في الحديدة".

كانت القوات اليمنية المشتركة أعلنت، في الثاني من فبراير/شباط الجاري، تفكيك حقل مكون من 44 لغما وعبوة ناسفة، في الحديدة، اتهمت "الحوثيين" بزراعته.

وذكر المركز الإعلامي "لألوية العمالقة" أن "فريق نزع الألغام في اللواء الثاني عمالقة عثر على حقل يحتوي على21 لغماً و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعها الحوثيون في حي منظر جنوب مدينة الحديدة".

وأضاف أن "الفريق قام بنزع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة المزروعة قرب مطار الحديدة".