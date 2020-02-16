الجيش اليمني: مقتل 18 مهاجما من الحوثيين على حدود السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصراً من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن مصدر عسكري، إن " مجاميع من الحوثيين نفذت هجوماً حاولت خلاله التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب (مديرية الغيل جنوب غربي الجوف)".

وأضاف "صد الجيش اليمني الهجوم، وأوقع أكثر من 18 قتيلاً من الحوثيين وجرحى آخرين".

وأشار إلى "شن طيران التحالف العربي غارات دقيقة استهدفت تجمعات للحوثيين ومخزن سلاح وآليات قتالية في جبهات الغيل والمحزمات وجرشب، أدت إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

في سياق متصل، نفذ الجيش اليمني هجوماً على الحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ"، عن قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن "القوات شنت بإسناد من مروحيات ومدفعية التحالف هجوماً على مواقع للحوثيين في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي في مران (مديرية حيدان جنوب غربي صعدة)".

وأكد العجابي أن "الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم".

وذكر أن "التحالف استهدف بغارات جوية تعزيزات للحوثيين قادمة من مديرية الظاهر (جنوب غربي صعدة)، أدت إلى تدمير عربتين ومقتل من كان عليهما".