من هو القائد العسكري الذي تقدم السيسي جنازته العسكرية اليوم

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية، التي أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، اليوم الأحد.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن السيسي تقدم الجنازة العسكرية، التي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، التي أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة".

وأضاف: "كان الفقيد قد تخرج من الكلية الجوية عام 1956، وشغل عدة مناصب من بينها قائدا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 حتى عام 1996".

وتابع: "اشترك قائد القوات الجوية السابق، في جميع الحروب، التي خاضتها مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر ۱۹۷۳، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرا لدوره وأعماله البطولية الخالدة".

ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن السيسي قدم العزاء لأسرة الفقيد، الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة".