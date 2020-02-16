لاريجاني على رأس وفد برلماني في بيروت

يصل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني على رأس وفد برلماني، مساء اليوم الأحد، إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين.

يلتقي لاريجاني غداً رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، للتهنئة بنيل الحكومة الثقة، ولمناقشة الأوضاع المحلية والإقليمية، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً في مقر السفارة الإيرانية في بيروت.

وأفاد مصدر في السفارة الإيرانية لـ"سبوتنيك" بأن زيارة الوفد البرلماني الإيراني تأتي بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في مسائل برلمانية.

ونالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، الثلاثاء الماضي، ثقة المجلس النيابي بأغلبية 63 نائبا من بين 84 حضروا الجلسة من إجمالي عدد النواب البالغ 128.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.